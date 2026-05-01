مقتل طفل بانفجار لغم في قرية الحج حسين بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

قتل طفل اليوم الجمعة وأصيب والده بجروح جراء انفجار لغم في قرية الحج حسين، الواقعة في منطقة منبج بريف حلب الشرقي

وذكر مراسل سانا أن فرق الإسعاف وقوى الأمن الداخلي والهندسة استطاعت إجلاء المصاب من حقل الألغام، ونقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وكان طفل قتل في وقت سابق اليوم بانفجار لغم أرضي في مخيمات خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد تشكل خطراً على المدنيين في مناطق واسعة من سوريا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة لإزالتها والتخلص منها، حيث تتسبب بحوادث قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعودة الأهالي إلى منازلهم.