ملتقى درعا الأكاديمي يفتح آفاق التخصص الجامعي والعسكري أمام طلبة الثانوية العامة

درعا-سانا

انطلقت اليوم في كلية التربية الثالثة بمحافظة درعا فعاليات ملتقى التخصص الجامعي تحت شعار “وجهتك الأكاديمية”، الذي ينظمه مكتب شؤون الشباب في مديرية الشؤون السياسية، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بهدف دعم طلبة المرحلة الثانوية في اختيار تخصصاتهم الأكاديمية والمهنية.

ويهدف الملتقى إلى تعريف الطلبة الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية بالتخصصات المتاحة في الجامعات والمعاهد، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول آليات التسجيل والقبول الجامعي، بما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار الأكاديمي المناسب.

وشهد اليوم الأول حضوراً واسعاً من الطلبة وذويهم، حيث جرى الاطلاع على الأجنحة التعريفية للمؤسسات التعليمية المشاركة، والاستماع إلى عروض وشروحات من ممثلي الجامعات حول البرامج الدراسية وآفاق العمل المستقبلية.

وتشارك وزارة الدفاع في الملتقى عبر جناح خاص للتعريف باختصاصات الكلية الحربية وآليات الانتساب إليها، إضافة إلى تقديم عروض تفصيلية حول طبيعة الدراسة والفرص المتاحة للمنتسبين.

وأكد المنظمون أن الملتقى يشكل منصة تفاعلية تجمع الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية، ويتيح تقديم الاستشارات المباشرة التي تساعد الشباب على رسم مساراتهم الدراسية والمهنية بوعي وثقة.

وتتواصل فعاليات الملتقى خلال اليومين القادمين، متضمنة ورشات عمل وجلسات توجيهية، وسط اهتمام رسمي ومجتمعي واسع بإنجاح هذه المبادرة التي تندرج ضمن جهود دعم قطاع التعليم العالي في محافظة درعا.