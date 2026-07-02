عين على السينما

دمشق-سانا

ترصد سانا الثقافية هذا الأسبوع أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، التي تستقبل باقة من الأعمال العربية والعالمية، تتنوع بين الكوميديا والأكشن والرسوم المتحركة والرعب النفسي، مقدمةً للقارئ دليلاً أسبوعياً وأبرز الإنتاجات التي تعرضها دور السينما في دمشق وحلب.

• الفيلم: صقر وكناريا

فيلم كوميدي أكشن مصري يجمع محمد إمام وشيكو في أول تعاون سينمائي بينهما.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا – أكشن.

التأليف: أيمن وتار.

الإخراج: حسين المنباوي.

البطولة: محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار.

يعرض في: سينما سيتي دمشق، وسينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول “صقر” الذي يحاول بدء حياة جديدة بعيداً عن المخاطر، قبل أن تجمعه الظروف بـ”كناريا”، لتنطلق بينهما سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية المشوقة.

• الفيلم: حكاية لعبة 5

الجزء الخامس من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة “حكاية لعبة”، الذي يعيد أشهر شخصيات “بيكسار” إلى الشاشة في مغامرة جديدة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رسوم متحركة – مغامرات – كوميديا.

التأليف: أندرو ستانتون، كينا هاريس.

الإخراج: أندرو ستانتون.

البطولة (الأداء الصوتي): توم هانكس، وتيم ألين، وجوان كيوزاك، وغريتا لي، وكونان أوبراين.

يعرض في: سينما سيتي دمشق، وسينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: يعود وودي وباز لايتيير وأصدقاؤهما في مغامرة جديدة يواجهون خلالها تحديات يفرضها العصر الرقمي، ضمن أحداث تمزج بين الفكاهة والخيال وروح الصداقة.

• الفيلم: 7 دوغز

فيلم أكشن وإثارة سعودي يجمع نخبة من النجوم العرب والعالميين في إنتاج يعد من أضخم الأعمال السينمائية العربية.

بلد الإنتاج: السعودية.

النوع: أكشن – إثارة.

التأليف: محمد الدبّاح، عن قصة لتركي آل الشيخ.

الإخراج: عادل العربي، وبلال فلاح.

البطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، ومونيكا بيلوتشي، جيانكارلو إسبوزيتو.

يعرض في: سينما سيتي دمشق، وسينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول مواجهة بين أجهزة أمنية دولية وشبكات إجرامية عابرة للحدود، ضمن سلسلة من العمليات والمطاردات المتلاحقة.

• الفيلم: فاميلي بيزنس

فيلم كوميدي مصري يشهد عودة محمد سعد إلى البطولة السينمائية من خلال شخصية تقوده إلى سلسلة من المفارقات الطريفة.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا.

التأليف: ورشة 3Bros.

الإخراج: وائل إحسان.

البطولة: محمد سعد، وغادة عادل، وهيدي كرم، ودنيا سامي.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: يتمحور الفيلم حول شخصية يؤديها محمد سعد، حيث يجد نفسه مع أفراد عائلته في دوامة من المواقف الكوميدية، فيحاول تجاوز الأزمات وحماية أسرته، لتقوده محاولاته إلى مغامرات غير متوقعة.

• الفيلم: أعيدوها

فيلم رعب أسترالي يعتمد على أجواء الغموض والتشويق النفسي، ويقدم تجربة سينمائية تقوم على تصاعد التوتر وكشف الأسرار.

بلد الإنتاج: أستراليا.

النوع: رعب نفسي.

التأليف: داني فيليبو، بيل هينزمان.

الإخراج: داني فيليبو، مايكل فيليبو.

البطولة: سالي هوكينز، وبيلي بارات، وسورا وونغ، وجونا ورين فيليبس.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: يروي الفيلم قصة شقيقين ينتقلان إلى منزل والدتهما الحاضنة الجديدة، ليكتشفا طقساً غامضاً يقودهما إلى أحداث مرعبة تكشف أسراراً مظلمة.

• الفيلم: أصوات أمّنا

فيلم رعب نفسي كندي يمزج بين الغموض والدراما العائلية في أجواء مشحونة بالتوتر.

بلد الإنتاج: كندا.

النوع: رعب نفسي – غموض.

التأليف والإخراج: مارك أوبراين.

البطولة: شيلا مكارثي، وجورجينا رايلي، ومارك أوبراين، وكارولينا بارتشاك.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول عائلة تواجه وقائع غامضة عقب عودة الأم إلى منزلها بعد أزمة صحية، لتبدأ رحلة البحث عن حقيقة الأصوات التي تلاحق أفراد الأسرة.

وتواصل صالات السينما السورية تحديث برامجها أسبوعياً، مقدمةً للجمهور باقة من أحدث الإنتاجات العربية والعالمية.