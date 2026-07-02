اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تحدد الـ 6 من تموز موعداً لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس الأربعاء القرار رقم (39) لعام 2026، المتضمن دعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وتحديد موعد الجلسة الأولى للمجلس يوم الـ 6 من تموز 2026، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في مقر مجلس الشعب بدمشق.

ووفق القرار الذي نشرته اللجنة عبر قناتها على التلغرام يدعى أعضاء مجلس الشعب لحضور الجلسة الأولى بموجب هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار صدر بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2026.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، في وقت سابق اليوم ‌‏الأربعاء، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل، خلال مؤتمر صحفي في ‌‏مقر مجلس الشعب بدمشق.‏