منطقة عفرين بريف حلب تقيم إفطاراً لعمّال النظافة تقديراً لجهودهم

حلب-سانا

أقامت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في عفرين بريف حلب اليوم الجمعة وبالتعاون مع إدارة المنطقة إفطاراً رمضانياً لعمال النظافة تقديراً لجهودهم، وذلك بحضور القنصل التركي في محافظة حلب معمر هاكان جنكيز.

وأوضح مدير منطقة عفرين خيرو العلي داوود في تصريح لمراسل سانا أنه تم عقد اجتماع لمناقشة الواقع الخدمي في المدينة ضمن فعاليات الإفطار وذلك في إطار متابعة احتياجات المدينة وتعزيز التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجهها، وأشار إلى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، لتحسين الواقع الخدمي في المدينة.

بدوره، بيّن مدير العلاقات العامة في إدارة منطقة عفرين محمد الحسن أنه تم تنظيم مأدبة إفطار لمهندسي وعمال النظافة في مدينة عفرين تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة المدينة ولتعزيز روح التعاون والمحبة بين المؤسسات، وتقديراً لجهود العاملين في المؤسسات والبلديات في مدينة عفرين وريفها.

وتعمل بلدية عفرين خلال الفترة الحالية على تحسين الواقع الخدمي في المدينة وريفها، ولا سيما في مجالات النظافة والخدمات البلدية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.