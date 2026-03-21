محافظ حلب يدين الإساءة للعلم السوري ويؤكد صون رموز الدولة وحماية السلم الأهلي

حلب-سانا

أكد محافظُ حلب عزام الغريب أن إنزال علم الجمهورية العربية السورية خلال احتفالات عيد النوروز اليوم السبت في مدينة عين العرب، تصرّف مرفوض ومدان بشكل قاطع ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وشدّد الغريب في بيان على أن هيبة الدولة وكرامة المواطن مترابطتان بشكل وثيق، وأن العلم السوري، بوصفه رمزاً للحرية والكرامة والوحدة الوطنية، يمثّل جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوّناتهم، وأي اعتداء عليه يُعد اعتداءً على كرامة السوريين جميعاً.

ولفت إلى أن الحادثة تأتي خلال أول احتفال رسمي بعيد النوروز كعيد وطني، ما يتطلب من الجميع تعزيز الوحدة واحترام ثقافة الآخر، وخاصة في ظل وجود أطراف متضررة من مسار الدولة السورية الجديدة والحالة الوطنية فيها.

وأكد المحافظ أن الجهات المختصة لن تسمح بأي عبث أو استهداف لرموز الدولة أو للسلم الأهلي، وأن المتابعة القانونية ستتم بشفافية وعدالة عبر اللجان المعنية، ودعا أهالي محافظة حلب إلى الاطمئنان، موضحاً أن الأجهزة الأمنية والإدارية تقوم بواجبها الكامل لحماية المواطنين وصون الاستقرار.

وأعرب الغريب عن تقديره للمشاعر الوطنية التي عبّر عنها الأهالي، والتي تعكس التفاف السوريين حول وطنهم وعلمهم، مؤكداً أن هذه الروح هي مصدر قوة للدولة والمجتمع.

وختم بدعوة الجميع إلى ضبط النفس وترك المجال للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على السلم الأهلي ومسيرة الوحدة الوطنية التي يعمل الجميع من أجل ترسيخها.

وأقدم أحد الأشخاص على إنزال العلم الوطني خلال احتفالية عيد النوروز في عين العرب بريف حلب، ما أثار احتجاجات شعبية في عدد من المناطق استنكاراً للمساس برمز وحدة البلاد وكرامتها، بينما تعهدت قيادة الأمن الداخلي في حلب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية.