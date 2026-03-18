دائرة الإنذار المبكر في سوريا تحذر من هطولات غزيرة ورياح نشطة مرافقة للمنخفض الجوي

دمشق-سانا

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أن المنخفض الجوي الذي ستتأثر به سوريا، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء 18 آذار وحتى مساء الجمعة، يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم، أن ذروة الفعالية الجوية ستكون من منتصف ليلة الخميس ونهار الخميس وحتى فجر الجمعة، مشيرة إلى أن الهطولات ستكون غزيرة بشكل خاص على مناطق الساحل وجبالها، إضافة إلى القامشلي والمالكية في محافظة الحسكة.

كما توقعت هطولات متوسطة إلى غزيرة في ريف حمص وحماة وحلب الغربي وريف إدلب الشمالي والغربي، في حين تشهد بقية مناطق إدلب وحلب وحماة ومدينة حمص وريفها الشمالي وريف دمشق الغربي والقنيطرة وغرب درعا وشمال وشرق دير الزور والحسكة وشمال الرقة هطولات متوسطة تغزر أحياناً.

وحذرت الدائرة من الرياح النشطة والقوية المرافقة للمنخفض، والتي قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في المناطق الشرقية ومنطقة الجزيرة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

الابتعاد عن مجاري الأنهار والأودية والمنخفضات أثناء الهطولات الغزيرة.

عدم استخدام الهواتف المحمولة خلال العواصف الرعدية.

تجنب الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف أو في المناطق التي تشهد رياحاً قوية.

الابتعاد عن المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.

تثبيت الأشياء القابلة للتطاير.

ارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد أجواء مغبرة.

تخفيف السرعة على الطرقات خلال الهطولات الغزيرة.

القيادة بحذر في المناطق التي تشهد غباراً أو رياحاً نشطة.