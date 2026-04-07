برنامج تدريبي لتأهيل الفريق المشارك في النسخة الثالثة من الأولمبياد الدولي للعلوم النووية

دمشق-سانا

تعمل هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع على تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الفريق الوطني المشارك في النسخة الثالثة من الأولمبياد الدولي للعلوم النووية.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج يستمر لغاية العاشر من الشهر الجاري، ويأتي في إطار دعم مشاركة سوريا في المسابقة التي تُنظم برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن مشروع التعاون الإقليمي، مؤكدةً أن التدريب يعتمد منهجيات علمية حديثة ترفع جاهزية الفريق، وتمكّنه من المنافسة دولياً.

وبيّنت الهيئة أن هذه المشاركة تعد الثانية لسوريا بفريق وطني، ما يعكس استمرار الجهود الوطنية في دعم التميز العلمي لدى الشباب، مشيرةً إلى أنه يشرف على تدريب الطلاب خبراء الهيئة، عبر محاضرات مكثفة وتمارين تطبيقية، تهدف إلى تعزيز معارفهم وخبراتهم.

وشارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري العام الماضي للمرة الأولى في أولمبياد العلوم النووية INSO الذي أقامته ماليزيا، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الفترة ما بين الـ30 من تموز والـ 6 من آب الماضي، وحصلوا على ميدالية برونزية خلال مشاركتهم الدولية الأولى.

ويُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصةً علميةً عالميةً تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، وتشجيعهم على ابتكار حلول علمية تُسهم في توسيع تطبيقاته.

