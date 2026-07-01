هيئة خدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية ‏في ‏حزيران ‏

دمشق-سانا
نشرت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إحصائيات تعامل مركز أمن المعلومات الوطني مع التهديدات السيبرانية خلال شهر حزيران الماضي، في إطار جهوده المستمرة لحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن المركز نجح في التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية، ورصد وتتبع أكثر من 35 ألفاً و72 مصدراً لتلك الهجمات، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل لضمان استقرار الشبكات، وحماية البيانات الوطنية، وضمان موثوقية الخدمات الإلكترونية.
وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أعلنت في الـ 6 من حزيران الماضي، عن التصدي لأكثر من 4.6 ملايين هجمة سيبرانية بنجاح، ورصد وتتبع أكثر من 13,000 مصدر لتلك الهجمات خلال شهر أيار الماضي.