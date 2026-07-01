هيئة خدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية ‏في ‏حزيران ‏

FB IMG 1782904960061 Copy هيئة خدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية ‏في ‏حزيران ‏

دمشق-سانا‏

‏نشرت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إحصائيات تعامل مركز أمن ‌‏المعلومات الوطني مع التهديدات السيبرانية خلال شهر حزيران الماضي، في ‏إطار ‏جهوده المستمرة لحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.‏
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وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن المركز ‏نجح في ‏التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية، ورصد وتتبع أكثر ‏من 35 ألفاً ‏و72 مصدراً لتلك الهجمات، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل ‏لضمان استقرار ‏الشبكات، وحماية البيانات الوطنية، وضمان موثوقية ‏الخدمات الإلكترونية.‏

وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أعلنت في الـ 6 من حزيران الماضي، ‏عن التصدي لأكثر من 4.6 ملايين هجمة سيبرانية بنجاح، ورصد وتتبع أكثر ‏من 13,000 مصدر لتلك الهجمات خلال شهر أيار الماضي‎.‎

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