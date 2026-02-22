جولة رقابية في سوق خان أرنبة بالقنيطرة لضبط الأسعار

القنيطرة-سانا

نفّذت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة، اليوم، جولة رقابية في سوق خان أرنبة بهدف متابعة واقع الأسعار والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالتسعيرة النظامية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة، سطام إسماعيل، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة أظهرت استقراراً عاماً في الأسعار دون فروقات تُذكر مقارنة بالفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك، مؤكداً توفر المواد الأساسية بشكل جيد في السوق.

وأشار إسماعيل إلى أن الدوريات نظّمت خلال الجولة عدة ضبوط تموينية بحق عدد من المخالفين، بعد تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار بعض أصناف الخضار، وأوضح أنه وبعد المتابعة تبيّن أن السبب يعود إلى عدم تقديم بعض التجار فواتير نظامية لأصحاب المحال، مؤكداً أن المديرية ستتابع الموضوع وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود مديرية التجارة الداخلية في القنيطرة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، ومتابعة استقرار الأسعار وتوفر المواد الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الفعاليات التجارية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.