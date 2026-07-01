إجراء الاختبار النهائي لمسابقة القراءة بمديرية التنمية الإدارية في حمص

حمص-سانا

أجرت مديرية التنمية الإدارية بحمص اليوم الأربعاء، الاختبار النهائي للمتأهلين العشرة للمرحلة الختامية من مسابقة القراءة لكتابي “من جيد إلى عظيم” و”الأربعون الإدارية”، وذلك في القاعة الرئيسية للمديرية.

وتقدم إلى المسابقة التي أعلنت عنها مديرية التنمية الإدارية بحمص في الأول من أيار الماضي وفقاً للكتابين المطروحين للمسابقة “من جيد إلى عظيم” و”الأربعون الإدارية”، نحو 1300متسابق، وتأهل بنتيجة الاختبار الأول للمشاركين في العاشر من حزيران الأشخاص الذين حازوا أعلى خمس درجات من كل كتاب.

وأوضح المشرف على مسابقة القراءة في مديرية التنمية الإدارية بحمص محمد نور دله في تصريح لمراسلة سانا، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الموظفين الحكوميين ضمن إطار إبداعي جديد لم يطرح سابقاً وبث روح الوعي المؤسساتي العلمي الإداري لديهم، لافتاً إلى أنه تم إجراء جلسات تعريفية ومتابعات للكتابين عبر منصات ومجموعات بطريقة أون لاين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المكافآت وتكريمهم لاحقاً ضمن احتفالية بالتعاون مع مركز سبيل الرشاد مع ضرورة تحقيق شرط أن تكون العلامة 60 فما فوق من مئة أما في حال تساوي الدرجات يؤخذ بالحسبان السرعة فالذي أنهى اختباره أولاً هو الفائز.

من جهته المتأهل للاختبار النهائي المهندس رمضان الكيبي من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قال: إن المسابقة فرصة للنهوض والارتقاء بالعمل الإداري والمؤسسي، حيث اختار كتاب “من جيد إلى عظيم”، على اعتبار أن أفكار الكتاب قابلة للتنفيذ، ولا سيما اختيار الأشخاص الإيجابيين في فريق العمل.

كما رأت المتأهلة للاختبار النهائي صبا الحسن من مديرية مالية حمص أن اختيارها لكتاب “من جيد إلى عظيم” جاء موفقاً، حيث تمت الاستفادة منه كثيراً من خلال تجاوز نقاط الضعف وتعزيز المبادرات بصورة علمية صحيحة وفاعلة.

ويعد” كتاب من جيد إلى عظيم” كتاباً إدارياً من تأليف جيمس س. كولينز، ويصف فيه كيف تنتقل الشركات من جيدة إلى عظيمة، وكيف تفشل معظم الشركات في إجراء هذا التحول في حين كتاب “الأربعون الإدارية” هو عنوان لعدة مؤلفات تربط بين أحاديث السنة النبوية وقواعد الإدارة الحديثة.