مقتل شخصين جراء انفجار لغم في بادية دير الزور الغربية

دير الزور-سانا

قُتل شخصان اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد غرب محافظة دير الزور.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية، أن شخصين قُتلا إثر انفجار لغم أرضي بدراجة نارية كانا يستقلانها عند طريق المدحول ببادية دير الزور الغربية.

وفي الـ 27 من الشهر الماضي قُتل 3 أشخاص وأصيب آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد، خلال تنقلهم بسيارة غربي محافظة دير الزور.

ولا تزال الألغام التي زرعها النظام البائد من أبرز التحديات التي تواجه مناطق البادية كغيرها من المناطق السورية، لِمَا تشكله من خطر على حياة المدنيين، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة الألغام، وتطهير المناطق المتضررة.