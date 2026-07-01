وزير الإدارة المحلية يصدر قراراً بإعادة تفعيل العمل العقاري في منبج وأعزاز والأتارب بريف حلب

دمشق-سانا

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قراراً بإعادة تفعيل الخدمات العقارية بشكل كامل في مناطق منبج وأعزاز والأتارب بريف حلب.

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناءً على مقترح المديرية العامة للمصالح العقارية، وينص على إنهاء العمل بالسجلات اليومية المكملة السابقة في هذه المناطق، تمهيداً لافتتاح السجل اليومي الأساسي واستئناف الحركة العقارية القانونية وفق آلية منظمة ومضمونة.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل استئناف معاملات البيع والشراء ونقل الملكية بصورة رسمية وقانونية، مما يعزز حماية الحقوق العينية للمواطنين ويضمن توثيق الملكيات بشكل موثوق و تسهيل الحصول على الوثائق العقارية من الدوائر المعنية.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة تفعيل مديريات المصالح العقارية واستعادة خدماتها في المناطق المختلفة، حيث تمت في الـ 27 من نيسان الماضي إعادة افتتاح دوائر المصالح العقارية في مدينتي سراقب ومعرة النعمان بريف إدلب بعد إعادة تأهيلها، إلى جانب استمرار أعمال تأهيل السجلات العقارية وحفظها والانتقال نحو الأتمتة والرقمنة، بما يهدف إلى حماية حقوق الملكية وتسهيل إنجاز المعاملات العقارية للمواطنين.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت أمس قراراً يقضي باعتماد صحة جميع العقود والوقوعات العقارية المدوّنة في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال فترة الثورة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الملكيات الخاصة وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات العقارية.