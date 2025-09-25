حجم الدمار في مشفى جسر الشغور بريف إدلب جراء قصف النظام البائد منذ 4 دقائق من احتفالات الطوائف المسيحية في مدينة السويداء بـ “أحد الشعانين” العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من شهداء القوى الشرطية والأمنية بمدينة القرداحة -فيديو فريق من وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات الدولية يطلعون على واقع المدارس في ريف حلب زيادة الطلب على الحلويات في أسواق حمص مع اقتراب عيد الفطر المبارك استكمالاً لمشروع إنارة شوارع المدينة.. مجلس مدينة اللاذقية يبدأ بإنارة شارع المغرب العربي ومنطقة مارتقلا الوسوم:ريف إدلبمشفى جسر الشغور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حجم الدمار في مشفى جسر الشغور بريف إدلب جراء قصف النظام البائد منذ 4 دقائق لجنة انتخابات مجلس الشعب تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الاستحقاق الانتخابي المقبل منذ 7 دقائق سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني منذ 12 دقيقة وزير التعليم العالي: إصدار مفاضلة خاصة بالشهادات الثانوية القديمة خلال أيام منذ 16 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: