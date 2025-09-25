حجم الدمار في مشفى جسر الشغور بريف إدلب جراء قصف النظام البائد

من احتفالات الطوائف المسيحية في مدينة السويداء بـ “أحد الشعانين”
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من شهداء القوى الشرطية والأمنية بمدينة القرداحة -فيديو
فريق من وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات الدولية يطلعون على واقع المدارس في ريف حلب
زيادة الطلب على الحلويات في أسواق حمص مع اقتراب عيد الفطر المبارك
استكمالاً لمشروع إنارة شوارع المدينة.. مجلس مدينة اللاذقية يبدأ بإنارة شارع المغرب العربي ومنطقة مارتقلا
