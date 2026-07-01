طقس شديد الحرارة وسديمي مغبر في معظم مناطق سوريا

IMG 3405 طقس شديد الحرارة وسديمي مغبر في معظم مناطق سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء في بعض المناطق، وخاصة في الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-5 درجات مئوية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون حاراً إلى شديد الحرارة، وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة وأجزاء من الشمالية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام في أغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

دمشق21/39
ريف دمشق-القلمون14/32
القنيطرة18/33
درعا18/34
السويداء16/33
حمص20/34
حماة22/37
اللاذقية20/32
طرطوس22/30
حلب22/37
إدلب22/33
دير الزور26/45
الرقة26/43
الحسكة26/42
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