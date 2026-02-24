أعمال تعزيل قنوات ري بمسافة 32 كيلو متراً في محردة ومصياف بريف حماة

حماة-سانا

باشرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أعمال تعزيل القناة الرئيسية والناقلة للري، والممتدة من بلدة شيزر حتى قرية الشيخ حديد في منطقة محردة بريف حماة، وقناة الري الممتدة من أصيلة وحتى ديمو في منطقة مصياف، والتي يصل مجموع مسافتيهما إلى 32 كيلو متراً.

وذكر مدير المكتب الإعلامي في الهيئة محمد الشيخ في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تأتي استعداداً لموسم الري المقبل، وتهدف إلى رفع كفاءة قنوات الري، وضمان انسيابية وجريان المياه ووصولها إلى آخر نقطة تمتد فيها هذه القنوات، بما ينعكس إيجاباً على ري المحاصيل، وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.

يشار إلى أن آليات الهيئة نفذت خلال العام الماضي أعمال تسليك وتعزيل العديد من قنوات الري والمصارف الزراعية، في معظم مناطق سهل الغاب وريف حماة الشمالي الواقعة في مجال عمل الهيئة، كبلدات وقرى العوينة، الشريعة وقلعة المضيق وباب الطاقة والحويز.

