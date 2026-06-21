وزارة الداخلية: نتابع مطالب أهالي الريف الغربي والشمالي في السويداء ونؤكد على تأمين عودتهم

دمشق-سانا

أكدت وزارة الداخلية أنها تتابع باهتمام بالغ مطالب الأهالي في قرى الريف الغربي والشمالي بمحافظة السويداء المتعلقة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم وقراهم، مشددة على أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى الوزارة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه جميع أبناء المحافظة.

كما أكدت الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، دعمها المستمر لعودة الأهالي إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعمل على توفير البيئة الأمنية اللازمة لضمان استقرارهم وحماية ممتلكاتهم.

وشددت الوزارة على أن معاناة الأهالي لن تكون موضع استغلال من أي جهة، وأن بعض المجموعات الخارجة عن القانون سعت خلال الفترة الماضية إلى توظيف هذه القضية لتحقيق مكاسب ضيقة، الأمر الذي أسهم في إطالة معاناة الأهالي النازحين.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأهالي، وحماية ممتلكاتهم، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور دعا أمس أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة للعودة إلى قراهم، وممارسة حياتهم الطبيعية.