ماذا ينص الإعلان الدستوري بشأن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية؟ 

دمشق-سانا

يترقب السوريون اليوم الأربعاء، صدور المرسوم الرئاسي بتسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب، من قبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وذلك بعد استكمال العملية الانتخابية وإعلان نتائج الأعضاء المنتخبين في مختلف الدوائر الانتخابية، في خطوة تستكمل تشكيل أول مجلس شعب في المرحلة الانتقالية وفق أحكام الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.

وينص النظام الانتخابي المؤقت، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم (143) لعام 2025، على أن يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثان عبر الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 70 عضواً.

وبموجب أحكام المرسوم، تتولى اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الإشراف على العملية الانتخابية، وترفع بعد انتهاء الاقتراع والفرز والبت في الطعون النتائج النهائية ومحاضر العملية الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر رئيس الجمهورية المرسوم المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، إضافة إلى أسماء ثلث الأعضاء المعينين من قبله.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت في الأول من تشرين الثاني 2025 النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية المقررة في المحافظات السورية، قبل أن تعلن في الـ 18 من آذار 2026 النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في دائرتي الرقة والطبقة بمحافظة الرقة، كما أصدرت في الـ 25 من أيار 2026 قرارين أعلنت بموجبهما النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، ودائرة عين العرب بمحافظة حلب.

ومع اكتمال إعلان نتائج الدوائر الانتخابية التي أُجريت فيها الانتخابات، يبقى استكمال تشكيل مجلس الشعب مرتبطاً بصدور مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الأعضاء المعينين، في حين تبقى مقاعد محافظة السويداء شاغرة نتيجة عدم إجراء الانتخابات فيها إلى حين توافر الظروف المناسبة.

وينص النظام الانتخابي المؤقت على أنه بعد صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب، يدعو رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب جميع الأعضاء إلى الجلسة الأولى خلال المدة المحددة، حيث يؤدي الأعضاء القسم، ثم ينتخب المجلس رئيسه ونائبيه وأمين السر، قبل أن يبدأ ممارسة مهامه التشريعية.

وخلال مراحل العملية الانتخابية، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التعليمات التنفيذية المنظمة لتشكيل اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز والطعون، وصولاً إلى رفع النتائج النهائية إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً لاستكمال تشكيل المجلس وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.