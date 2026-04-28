إطلاق مشروع تأهيل بئر في كفر نبودة بريف حماة لتحسين مياه الشرب

حماة-سانا

أطلقت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” الدولية، مشروع تأهيل بئر سور المدرسة في بلدة كفرنبودة بريف المحافظة الشمالي الغربي، لتحسين مياه الشرب وذلك بحضور المدير العام للشركة عبد الستار العلي.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل تجهيز البئر بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية اللازمة للضخ، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية تضم 100 لوح شمسي بقدرة 620 واطاً لضمان تشغيل مستدام، وتحسين موثوقية الخدمة.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز وصول مياه الشرب إلى الأهالي فيما أكدت منظمة أوكسفام أن التعاون مع الشركة يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتحسين ظروفهم المعيشية.

ويمثل المشروع نموذجاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية في دعم الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار في ريف حماة

ويأتي مشروع إعادة تأهيل بئر سور المدرسة في كفرنبودة ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة لإعادة ترميم البنية التحتية المتضررة في قطاع المياه.