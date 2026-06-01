الرقة: الموارد المائية تعيد محطة الكرامة بريف المحافظة الشرقي للخدمة بعد التأكد من جاهزيتها

الرقة-سانا

أكد معاون مدير الموارد المائية في محافظة الرقة عمار العيسى، أن الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بتشغيل مجموعات الضخ في محطة الكرامة بريف المحافظة الشرقي، للتأكد من جاهزيتها الفنية بعد انحسار مياه نهر الفرات.

وأوضح العيسى في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن أعمال التشغيل أثبتت جاهزية المحطة وتمت إعادتها إلى الخدمة ضمن خطة المديرية لإعادة تشغيل المنشآت المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن محطة الكرامة تسهم في ري نحو 3800 هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة، ما يجعلها من المنشآت الحيوية الداعمة للقطاع الزراعي في ريف الرقة الشرقي.

وبين العيسى أن المديرية تعتزم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل محطة ضخ طاوي رمان بريف الرقة الشرقي، بعد استكمال أعمال تجفيف الكابلات الكهربائية الخاصة بالمحطة، والتي تأثرت بارتفاع منسوب المياه، موضحاً أن المحطة تخدم نحو 4000 هكتار من الأراضي الزراعية.

ويأتي تشغيل محطة الكرامة ضمن خطة مديرية الموارد المائية لإعادة تأهيل وتشغيل محطات الري المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات، بعد الانخفاض التدريجي للمياه وعودة الأوضاع إلى الاستقرار، بما يضمن جاهزية المنشآت المائية لدعم الموسم الزراعي المقبل.