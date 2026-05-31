وزير التربية والتعليم: تسهيلات للطلاب المتضررين من فيضان الفرات

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو عدم وجود أي توجه لتأجيل الامتحانات في منطقة الجزيرة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت عدداً من القرارات والتسهيلات التي تصب في مصلحة الطلاب، وتدعم سير العملية التعليمية، ولا سيما في المنطقة الشرقية.

وأوضح تركو في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم أن الوزارة تابعت منذ اللحظة الأولى تداعيات فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مع استمرار تقييم تأثيره على العملية الامتحانية، مبيناً أن البنية التحتية التعليمية لم تتعرض لأي أضرار.

وقال الوزير: في إطار الاستجابة الطارئة، أصدرنا قراراً يتيح للطلاب العالقين على ضفتي النهر استبدال بطاقاتهم الامتحانية وتغيير مراكزهم، كما شمل القرار المراقبين، وقد بدأت بالفعل عمليات استبدال المراكز الامتحانية خلال اليومين الماضيين.

وفيما يتعلق بواقع القطاع التربوي في المناطق الشرقية، أشار تركو إلى أنه تم خلال المئة يوم التي أعقبت تحرير هذه المناطق افتتاح نحو 2300 مدرسة، واستيعاب ما يقارب 38 ألف معلم من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، إضافة إلى منطقتي مسكنة ودير حافر.

وأضاف: إن عملية دمج الكوادر التعليمية مستمرة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وتتضمن التحقق من الوثائق واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، مؤكداً أن الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في هذا المجال.

ولفت الوزير إلى أن المعلمين باشروا أعمالهم التعليمية وتسلّموا رواتبهم، فيما تتواصل إجراءات الدمج وفق الأصول، مشدداً على أن هدف الوزارة يتمثل في ضمان استمرار العملية التعليمية والوصول إلى كل قرية وكل طفل في سوريا.

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‌‏‌‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ‌‏‌‏ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‌‏‌‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ ‌‏‌‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‌‏‌‏‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‌‏‌‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏‌‏‌‏المحتملة.‏