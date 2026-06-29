إطلاق مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل في دير الزور

IMG 20260629 165412 إطلاق مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل في دير الزور

دير الزور-سانا

أطلقت مؤسسة شؤون الشباب بدير الزور اليوم الإثنين، مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل بالتعاون مع المنتدى السوري، ومبادرة دلني وشركة سيريتل، وفريق مناظرات سوريا لاكتساب المهارات الرقمية والمهنية، بهدف تطوير مهارات الشباب، وربطهم بسوق العمل الرقمي وتمكينهم من الحصول على فرص عمل.

وأوضح مدير شؤون الشباب في محافظة دير الزور أحمد الشيخ لـ سانا، أن المخيم يأتي في إطار استثمار طاقات الشباب، ودعم عملية التنمية، ويهدف إلى تأهيل أكثر من 15 شاباً وشابةً، وربطهم بسوق العمل الرقمي، مبيناً أن المتدربين سيحصلون على شهادات مصدقة ومعتمدة من جامعة كامبريدج.

بدوره، أفاد المدير التنفيذي لبرنامج التمكين الاقتصادي – مبادرة دلني أنس قيس الشيخ، بأن المبادرة موجودة في دير الزور بهدف تمكين الشباب، وإيجاد فرص العمل لهم.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية سنان حتاحت إلى أن الجمعية تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية في دورات التقانة، لافتاً إلى أنها بصدد تقديم دورات في دير الزور تتعلق بالأمن السيبراني، وبناء الشبكات والذكاء الاصطناعي.

من جهته، لفت ظاهر خضر العضو في مؤسسة شؤون الشباب والطالب في كلية الهندسة الميكانيكية، إلى أن أهمية هذا المخيم تكمن في أنه يعطي خبرات عملية في مجال التسويق الرقمي، فيما أوضحت جود هلامي، وهي متطوعة في مؤسسة شؤون الشباب أن المخيم يقدم خدمات كثيرة تسهم في تطوير القدرات، وخلق مسار مهني مستقل.

IMG 20260629 160159 1 إطلاق مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل في دير الزور
IMG 20260629 160555 إطلاق مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل في دير الزور
IMG 20260629 163245 إطلاق مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل في دير الزور
تحرير سد الفرات… أهمية اقتصادية وحيوية لقطاعي الكهرباء والمياه في سوريا
السورية للاتصالات: تطبيق تعديل النداء القطري لمحافظة حمص غداً
إدارة العمليات العسكرية: إلغاء حظر التجوال في مدينة دمشق
مبادرة “بصمة اللاذقية” لتأهيل 500 شاب وشابة لسوق العمل
محافظ حماة: مجزرة حماة عام 1982 حقيقة دامغة لا يمحوها الزمن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك