إطلاق مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل في دير الزور

دير الزور-سانا

أطلقت مؤسسة شؤون الشباب بدير الزور اليوم الإثنين، مخيم التسويق الإلكتروني ومهارات العمل بالتعاون مع المنتدى السوري، ومبادرة دلني وشركة سيريتل، وفريق مناظرات سوريا لاكتساب المهارات الرقمية والمهنية، بهدف تطوير مهارات الشباب، وربطهم بسوق العمل الرقمي وتمكينهم من الحصول على فرص عمل.

وأوضح مدير شؤون الشباب في محافظة دير الزور أحمد الشيخ لـ سانا، أن المخيم يأتي في إطار استثمار طاقات الشباب، ودعم عملية التنمية، ويهدف إلى تأهيل أكثر من 15 شاباً وشابةً، وربطهم بسوق العمل الرقمي، مبيناً أن المتدربين سيحصلون على شهادات مصدقة ومعتمدة من جامعة كامبريدج.

بدوره، أفاد المدير التنفيذي لبرنامج التمكين الاقتصادي – مبادرة دلني أنس قيس الشيخ، بأن المبادرة موجودة في دير الزور بهدف تمكين الشباب، وإيجاد فرص العمل لهم.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية سنان حتاحت إلى أن الجمعية تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية في دورات التقانة، لافتاً إلى أنها بصدد تقديم دورات في دير الزور تتعلق بالأمن السيبراني، وبناء الشبكات والذكاء الاصطناعي.

من جهته، لفت ظاهر خضر العضو في مؤسسة شؤون الشباب والطالب في كلية الهندسة الميكانيكية، إلى أن أهمية هذا المخيم تكمن في أنه يعطي خبرات عملية في مجال التسويق الرقمي، فيما أوضحت جود هلامي، وهي متطوعة في مؤسسة شؤون الشباب أن المخيم يقدم خدمات كثيرة تسهم في تطوير القدرات، وخلق مسار مهني مستقل.