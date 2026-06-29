إطلاق حملة “أجيال النزاهة” في إدلب لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد بين الشباب

إدلب-سانا

انطلقت في محافظة إدلب، اليوم الإثنين، فعاليات حملة “أجيال النزاهة” التي تنظمها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لدى الشباب، مع خطط مستقبلية لإطلاق برامج تستهدف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.



وتهدف الحملة إلى بناء وعي مجتمعي رافض للفساد عبر إشراك الطلبة الجامعيين المقبلين على سوق العمل، من خلال فتح المجال أمامهم لتقديم أعمال إبداعية تعكس مفاهيم النزاهة عبر الفيديوهات والصور والمقالات العلمية والرسومات.



وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور عصام الخليف في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تمثل استثماراً في مستقبل سوريا، كونها تخاطب الشباب بوصفهم ركيزة أساسية لبناء مؤسسات شفافة، مبيناً أنها تستهدف الجامعيين أولاً قبل انتقالها لاحقاً إلى المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وصولاً إلى الروضات.



وأشار الخليف إلى أن الهيئة تتطلع ضمن أهدافها المستقبلية لإضافة بعض المواضيع التي تخص النزاهة على المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، من أجل أن تصبح النزاهة متجذرة في عقول وسلوكيات الأجيال منذ الصغر.

بدوره أوضح المدير الإعلامي في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤيد حمادي في تصريح مماثل، أن الهيئة أطلقت الحملة اليوم بإدلب في محطتها الثانية بعدما انطلقت من مدرج جامعة دمشق، وفتحت أبواب التطوع ضمن برنامج سفراء النزاهة مع العزم على تفعيله في الجامعات السورية كافة، بهدف تأهيل فرق طلابية ضمن الجامعات ليكونوا سفراء فعليين للنزاهة وقيمها النبيلة، ليكونوا حماةً لها ويحملون مسؤولية نشرها بين الطلبة.

ولفت حمادي إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من الحملة تباعاً على معرفات الحملة والهيئة، وستتوسع لاحقاً لتشمل جامعات إدلب وحمص وحلب واللاذقية، مع خطط مستقبلية لتأسيس برامج للنزاهة تستهدف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.



من جهته أشار بشار خطيب عضو في اتحاد الطلبة فرع إدلب، إلى أن مشاركة الطلاب في الحملة تعكس حرصهم على المساهمة في بناء بيئة جامعية ووطنية سليمة من خلال الأنشطة الإبداعية التي تفتحها الحملة، وتأهيل جامعيين قياديين يمتازون بالنزاهة والشفافية، مؤكداً أهميتها الكبيرة كونها تركز على الشباب الجامعي الذين هم أمل المستقبل في أي مجتمع.



كما عبّر الطالب محمد الياسين من معهد المعلوماتية عن أهمية المشاركة التي تتيح للطلاب التعبير عن رفض الفساد وترسيخ القيم الإيجابية بين مختلف شرائح المجتمع.



يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أطلقت حملة “أجيال النزاهة” كحملة وطنية تستهدف جيل الشباب، وتفتح الباب أمام الطلبة للمشاركة بأعمال إبداعية تعكس مفاهيم النزاهة، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد على المدى البعيد بدءاً من الجامعات وصولاً إلى المدارس.

