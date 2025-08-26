سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها

دمشق-سانا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها، والتي أسفرت عن استشهاد شاب جراء قصف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وأضافت الخارجية كما تدين سوريا توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشنّها حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة بريف القنيطرة، وإعلانها الاستمرار في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وأكدت الخارجية على أن هذه الممارسات العدوانية تمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة.

وجددت الخارجية مطالبتها المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المستمرة.

وقالت الخارجية إن الجمهورية العربية السورية تشدد على حقها الثابت والمشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.