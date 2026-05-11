التربية تبدأ تدقيق ملفات معلمي الرقة لاستكمال الدمج وتنظيم الواقع التربوي بالمنطقة الشرقية

الرقة-سانا

باشرت لجنة من وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، عملها بتدقيق ملفات معلمي مديرية الرقة الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة تواجد “قسد” في المحافظات الشرقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مديرية الإشراف التربوي في الوزارة، ووزارة التنمية الإدارية، وبحضور لجنة المتابعة الخاصة بالمعلمين في المحافظة.

وتتولى اللجنة وفق ما ذكرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، إجراء المقابلات الشخصية، ومراجعة وتدقيق الوثائق والبيانات الخاصة بالمعلمين، بهدف التحقق من استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة أصولاً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لدمجهم ضمن ملاك وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم الواقع التربوي في المنطقة الشرقية، وتعزيز استقرار العملية التعليمية، بما يضمن حقوق الكوادر التعليمية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي، وتحسين سير العمل في المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توحيد البنية الإدارية والتعليمية، وتوسيع مظلة العمل المؤسسي، بما يحقق استقرار القطاع التربوي، واستمرارية العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

وفي الـ 7 من شهر أيار الجاري، أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم، عبد الكريم القادري، في تصريح لـ سانا، استمرار صرف رواتب ومستحقات الكوادر التربوية العاملة في المناطق الشرقية بالتوازي مع استكمال إجراءات دمجهم ضمن ملاك الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، حيث يبلغ عدد الكوادر في تلك المناطق نحو 38 ألف عامل، بينهم معلمون ومعلمات ومستخدمون وحراس.