محافظة دمشق: أكثر من 7200 مستحق للسكن البديل في ماروتا ستي وباسيليا سيتي

دمشق-سانا



تواصل مديرية الدراسات الفنية في محافظة دمشق أعمالها المتعلقة بمشروع ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، في إطار توفير السكن البديل لمستحقي التعويض في المنطقة.



وأوضحت محافظة دمشق اليوم الإثنين أنه تم مؤخراً استكمال تجميع الأضابير التنفيذية للسكن البديل تمهيداً لتحويلها إلى المؤسسة العامة للإسكان، مشيرة إلى أن المشروع يشمل أكثر من 7200 مستحق للسكن البديل، حيث ينتظر أصحابهم أكثر من 60 برجاً سكنياً في المتحلق الجنوبي.



وبينت المحافظة أنه تم تقسيم المناطق إلى 57 مقسماً مختلفاً لتلبية احتياجات المستحقين بشكل منظم، لافتة إلى أنه تم اعتماد نظام تقسيط الدفعات لفترة تصل إلى 10 سنوات، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، كما يشهد المشروع صرف كتلة مالية ضخمة، تعكس الأهمية الكبرى التي توليها المحافظة لهذا المشروع الحيوي.



وأشارت المحافظة إلى أن هذه الإجراءات تأتي جزءاً من جهود جبر الضرر، ورفعاً للظلم الذي لحق بالأهالي خلال فترة النظام البائد، مؤكدة استمرارها في تقديم أفضل الخدمات والجهود لكل مناطق العاصمة.



وأصدرت محافظة دمشق الشهر الماضي بياناً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدة أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين واستكمال تنفيذ المشروع وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.