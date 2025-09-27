وزير الزراعة يبحث مع محافظ حماة سبل دعم المزارعين بالمحافظة

حماة-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أمجد بدر، مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان اليوم، واقع القطاع الزراعي في المحافظة وآليات تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المحلي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المزارعين، ودراسة سبل دعمهم وتأمين مستلزمات الإنتاج، ورفع مستوى الإنتاجية عبر حلول عملية مستدامة، كما جرى بحث سبل دعم استقرار العملية الزراعية من خلال توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة.

وأكد الوزير بدر في تصريح لـ سانا أهمية التنسيق بين الجهات المحلية والمؤسسات المعنية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة أوضاع المزارعين ميدانياً، والعمل على إزالة العقبات التي تعترضهم بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية.

بدوره بين محافظ حماة الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي في المحافظة، لافتاً إلى أن تلبية احتياجات المزارعين ومعالجة مشكلاتهم تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على تحسين الواقع الزراعي وتطويره، وتعزز مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع القطاع الزراعي والجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجهه، وكان وفد من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قام بداية الشهر الجاري بزيارة للمحافظة بحث خلالها تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشاريع الزراعية الحيوية.