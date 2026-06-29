إصابة 26 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية‎ ‎

دمشق-سانا
أصيب 26 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير وقعت في مناطق عدة بسوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، بأن فرقه استجابت لـ 21 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 25 شخصاً، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، ولا سيما المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 236 حريقاً، بينها 33 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و203 حرائق متفرقة شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة وأسلاكاً كهربائية، حيث تمكنت الفرق من إخمادها وتبريد أماكنها.
وأسفرت الحرائق عن إصابة شخص بحروق، وقدمت له الإسعافات الأولية في الموقع، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.
ودعا الدفاع المدني إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وتجنب رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل والأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان شخص توفي وأصيب 21 آخرون أمس الأول، جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.