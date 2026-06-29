إصابة 26 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية‎ ‎

photo 2026 06 29 11 47 07 إصابة 26 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية‎ ‎

دمشق-سانا‏
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أصيب 26 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير وقعت في مناطق عدة بسوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏
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وأفاد الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، بأن فرقه استجابت لـ 21 حادث سير في عموم سوريا، ‏أسفرت عن إصابة 25 شخصاً، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى ‏إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏
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‎ ‎وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، ولا سيما المكابح ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 236 حريقاً، بينها 33 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و203 حرائق متفرقة ‏شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة وأسلاكاً كهربائية، حيث تمكنت الفرق من إخمادها وتبريد أماكنها.‏

وأسفرت الحرائق عن إصابة شخص بحروق، وقدمت له الإسعافات الأولية في الموقع، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على ‏الخسائر المادية.‏
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ودعا الدفاع المدني إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وتجنب رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل والأحراج، والامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏
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وكان شخص توفي وأصيب 21 آخرون أمس الأول، جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏
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