وفد من اليونيسف يطلع على أعمال إعادة تأهيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور

دير الزور-سانا

اطلع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) برئاسة مسؤول قطاع المياه والإصحاح في بعثة المنظمة لدى سوريا، على أعمال إعادة التأهيل الجارية في محطة الفرات العملاقة بدير الزور، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة لارتفاع منسوب نهر الفرات الذي أثر في عدد من محطات مياه الشرب بريف المحافظة الشرقي.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، أن الوفد اطلع على واقع محطة الفرات بعد المتغيرات الأخيرة، إضافة إلى متابعة الجدول الزمني لإنهاء الأعمال وإعادة المحطة إلى كامل طاقتها التشغيلية.

وأكد مدير مكتب منظمة اليونيسيف في دير الزور محمد قنواتي، في تصريح له، أن المنظمة سارعت منذ اللحظات الأولى لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى التنسيق مع الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة المخاطر المحتملة على مصادر المياه في المحافظة.

وأوضح قنواتي أن اليونيسيف قدمت آليات ثقيلة للمساهمة في إنشاء سدة ترابية عازلة حالت دون وصول مياه النهر الفائضة إلى محطة سحب وضخ المياه، ما أسهم في استمرار تشغيلها، وتزويد نحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور وريفها بالمياه، وتجنب حدوث كارثة كان من الممكن أن تؤثر في السكان.

وأشار إلى أن كوادر الشركة العامة للمياه وكوادر اليونيسيف والمتعهدين عملوا على مدار الساعة، بما في ذلك خلال فترة عيد الأضحى، لضمان استمرار تدفق المياه إلى الأهالي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الفرق المشاركة في الأعمال الإسعافية.

وفيما يتعلق بمحطة الفرات، بين قنواتي أن أعمال التأهيل والتحديث الشامل للمحطة شارفت على الانتهاء، حيث تمت إعادة تشغيل أقسامها الرئيسية وتركيب المحركات اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح المحطة رسمياً قريباً، موضحاً أن المشروع يتضمن في مرحلته التالية رفع المياه إلى خزان يقع في نقطة مرتفعة، بما يضمن إيصال المياه إلى مدينة دير الزور والحفاظ على استدامة الخدمة لنحو 400 ألف مستفيد في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، لضمان استمرارية خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مباشرتها أعمال استبدال أحد المحركات المتوقفة عن العمل في محطة الفرات العملاقة، بعد خروجه من الخدمة خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.