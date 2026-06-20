انطلاق مؤتمر تعافي سوريا 2026 في حمص تحت عنوان ‌‏”معاً من التعافي إلى التنمية‌‎ “‎

حمص-سانا

انطلقت في فندق سفير حمص اليوم السبت أعمال مؤتمر “تعافي ‏سوريا 2026″، الذي تنظمه منظمة ميد غلوبال بالتعاون مع ‏وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء ‏سوريا تحت عنوان “معاً من التعافي إلى التنمية”، بمشاركة نخبة من ‏المختصين والعاملين في القطاع الصحي والباحثين والأكاديميين‎.‎

ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين واقع القطاع الصحي في ‏سوريا وسبل تطويره، من خلال جلسات متخصصة تناقش ‏مبادرات التعافي الصحي، ودعم المشافي، والبحث العلمي، ‏وتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى استعراض التحديات ‏والأولويات الصحية في محافظة حمص‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات ‏الفاعلة في القطاع الصحي، والمساهمة في وضع رؤى عملية ‏تدعم جهود التعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في سوريا‎.‎

يتبع‎ ….‎