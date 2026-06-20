انطلاق مؤتمر تعافي سوريا 2026 في حمص تحت عنوان ‌‏”معاً من التعافي إلى التنمية‌‎ “‎

حمص-سانا
انطلقت في فندق سفير حمص اليوم السبت أعمال مؤتمر “تعافي سوريا 2026″، الذي تنظمه منظمة ميد غلوبال بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء سوريا تحت عنوان “معاً من التعافي إلى التنمية”، بمشاركة نخبة من المختصين والعاملين في القطاع الصحي والباحثين والأكاديميين.
ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين واقع القطاع الصحي في سوريا وسبل تطويره، من خلال جلسات متخصصة تناقش مبادرات التعافي الصحي، ودعم المشافي، والبحث العلمي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى استعراض التحديات والأولويات الصحية في محافظة حمص.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، والمساهمة في وضع رؤى عملية تدعم جهود التعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في سوريا.