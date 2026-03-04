جامعة إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي لتعزيز الألفة والتكافل بين الطلاب

إدلب-سانا

أقامت جامعة إدلب، بالتعاون مع الهيئة الطلابية وبدعم من منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية IHH التركية، مأدبة إفطار جماعي لنحو 800 طالب وطالبة، تخللتها فقرات دينية وإنشادية، وذلك في أحد مطاعم مدينة إدلب.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في جامعة إدلب إبراهيم النهار في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من إقامة المأدبة هو تعزيز التواصل بين الطلاب، وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم وبين رئاسة الجامعة، وخلق جو أسري يرسخ قيم الألفة والتكافل خلال شهر رمضان.

من جهته، بين حسين الرزوق، منسق شباب منظمة IHH في سوريا، أن الفعالية تأتي امتداداً لمشروع “موائد شبابية” الذي انطلق العام الماضي واستهدف 15 ألف طالب، فيما يستهدف هذا العام 20 ألف طالب في مختلف الجامعات السورية، مؤكداً أن المشروع مستمر لسنوات قادمة؛ بهدف جمع الطلاب على موائد الرحمة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وإتاحة وقت أكبر للدراسة والعبادة خلال فترة الامتحانات في الشهر الفضيل.

وأشار الطالب محمد الباشا من جامعة إدلب، إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز الألفة والتعاون بين طلاب الكليات المختلفة، داعياً إلى تكثيف مثل هذه الأنشطة للتخفيف من ضغط الدراسة والامتحانات.

وتُعد هيئة الإغاثة الإنسانية IHH منظمة تركية مستقلة تأسست عام 1995، ومقرها إسطنبول، وتعمل في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية في أكثر من 120 دولة حول العالم.