توزيع 5000 حصة صحية للأسر الوافدة من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي

درعا-سانا

نفذت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بالشراكة مع جمعية “السامر الصالح”، اليوم الثلاثاء، حملة توزيع الحصص الصحية للأسر الوافدة من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي، ضمن جهودها الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها العائلات المتضررة.

وأوضح المسؤول عن التوزيع في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية حسان واصف وقاص لمراسل سانا، أن الدائرة تتابع عمليات توزيع الحصص الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم توزيع 5000 حصة صحية في مختلف قرى ريف درعا الشرقي.

وأشار وقاص، إلى توزيع 475 حصة صحية في بلدة المليحة الشرقية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، وسنستمر في تقديم الدعم للأسر الوافدة من السويداء خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تنفذها دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، بهدف تلبية احتياجات الأسر الوافدة، وتعزيز الاستجابة في المناطق المستضيفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المنطقة.