ضبط 53 طناً من المواد والسلع منتهية الصلاحية في مستودع بريف دمشق

دمشق-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 53 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المستودعات، يعود بعضها لعام 2018.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد، لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن إحدى دوريات حماية المستهلك ضبطت هذه المواد في مستودع بريف المحافظة يوم أمس الثلاثاء، وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، ومصادرة كامل الكمية، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق نظمت 312 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية بمختلف مناطق المحافظة، في الفترة من الـ 21 حتى الـ 28 من نيسان الماضي.

