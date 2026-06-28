جامعة المعارف الخاصة تطلق مجلتين بحثيتين

دمشق – سانا

أطلقت جامعة المعارف للعلوم التطبيقية الخاصة، المجلتين البحثيتين الدوليتين “العلوم الأساسية والذكاء الاصطناعي” و”الدراسات المتقدمة في التعليم العالي”، بالشراكة مع دار فولكسون الماليزية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أعرب في بيان عن ترحيبه بإطلاق جامعة المعارف للعلوم التطبيقية الخاصة المجلتين، باعتبارها خطوة نوعية تعكس تطور البيئة البحثية في الجامعات السورية، وتعزز حضورها في ميادين النشر العلمي الرصين.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن هذا الإنجاز يحمل دلالة خاصة، إذ يؤكد أن الجامعات التي انطلقت من رحم الثورة السورية المباركة تواصل اليوم ترسيخ مكانتها الأكاديمية، والانتقال بثقة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإنتاج العلمي وبناء المعرفة، بما يسهم في خدمة التعليم العالي، وتعزيز مكانة الباحث السوري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير الحلبي دعم الوزارة، لكل المبادرات العلمية والبحثية التي ترتقي بجودة النشر الأكاديمي، وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الدولية، إيماناً منها بأن البحث العلمي سيبقى أحد أهم ركائز بناء سوريا الجديدة وصناعة مستقبلها.

من جانبها، أوضحت الجامعة أن إطلاق المجلتين يأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى بناء بيئة معرفية وبحثية متكاملة، وتعزيز حضور الجامعة في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وفتح آفاق أوسع أمام الباحثين لنشر إنتاجهم العلمي وفق معايير رصينة.

وجامعة المعارف للعلوم التطبيقية، هي جامعة خاصة متخصصة في الفروع التطبيقية، تأسست عام 2023–2024 في سرمدا، بريف إدلب، وتُدرَّس جميع المناهج باللغة الإنكليزية، وتلتزم بأعلى معايير جودة التعليم العالي لضمان إعداد كوادر مؤهلة وفعالة في مجالاتها التطبيقية.