الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للارتفاع قليلاً، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، تكون الرياح شمالية شرقية على الجزيرة والمنطقة الشرقية، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا على المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: