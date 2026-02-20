الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

DSC00163 الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للارتفاع قليلاً، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، تكون الرياح شمالية شرقية على الجزيرة والمنطقة الشرقية، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا على المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق8 / 18
ريف دمشق-القلمون2 / 11
القنيطرة4 / 16
درعا7 / 20
السويداء5 / 17
حمص7 / 19
حماة6 / 19
اللاذقية11 / 20
طرطوس12 / 21
حلب6 / 16
إدلب7 / 16
دير الزور8 / 18
الرقة5 / 17
الحسكة5 / 16
اكتشاف مقابر جماعية في ريف السفيرة الغربي والجهات المختصة توسع نطاق البحث
وزارتا الصحة والأوقاف في سوريا تبحثان الاستعدادات الصحية لموسم الحج القادم
وزارة العدل تعلن عن مسابقة لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة
الهلال الأحمر العربي السوري يؤكد استمرار عمله الإنساني في المنطقة الجنوبية رغم استهداف قافلة له
افتتاح مسجد بقرية “شير قبوع” في ريف اللاذقية بعد إعادة تأهيله
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك