وزير العدل: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية لا تهاون فيها

دمشق-سانا
أكد وزير العدل مظهر الويس، اليوم السبت، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، مشدداً على التعامل بحزم مع جرائم الاتجار بهذه الآفة وترويجها.
وقال الوزير في تدوينة عبر منصة (x): “في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ نؤكد أن مكافحة هذه الآفة مسؤولية وطنية لا تهاون فيها”.
وأضاف وزير العدل: “سنتعامل بكل حزم مع جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، ونعمل على إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين، حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه وسلامة أفراده”.
يذكر أنه بحضور الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة أمس الجمعة، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، خلال حفل رسمي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات” بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في الـ 26 من كل عام.