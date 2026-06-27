وزير العدل: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية لا تهاون فيها

دمشق-سانا‏

أكد وزير العدل مظهر الويس، اليوم السبت، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية لا تهاون ‏فيها، مشدداً على التعامل بحزم مع جرائم الاتجار بهذه الآفة وترويجها.‏

وقال الوزير في تدوينة عبر منصة (‏x‏): “في اليوم العالمي لمكافحة ‏المخدرات، وبالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ نؤكد أن ‏مكافحة هذه الآفة مسؤولية وطنية لا تهاون فيها”.‏

وأضاف وزير العدل: “سنتعامل بكل حزم مع جرائم الاتجار بالمخدرات ‏وترويجها، ونعمل على إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين، حمايةً للمجتمع ‏وصوناً لأمنه وسلامة أفراده”.‏

يذكر أنه بحضور الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة ‏أمس الجمعة، ‌‏الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، خلال حفل ‏رسمي ‌‏أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات” ‏بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في الـ 26 من ‏كل عام.‏