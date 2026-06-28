الصين تسجل نمواً بأكثر من 40% في القدرة الكهرومائية خلال عشر سنوات

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة في الصين أن القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية في البلاد بلغت 450 مليون كيلوواط بنهاية عام 2025، بزيادة تجاوزت 40% مقارنة بعام 2015، في إطار توسع قطاع الطاقة النظيفة.

وذكرت وكالة شينخوا، اليوم الأحد، استناداً إلى بيانات رسمية، أن إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين وصل إلى نحو 2.4 مليار كيلوواط حتى نهاية آذار 2026، بزيادة سنوية قدرها 22%، لتشكل نحو 60.4% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد.

وأشارت إلى أن الصين تواصل تعزيز مشاريع الطاقة الكبرى، من بينها محطة بايخهتان الكهرومائية، التي تُعد ثاني أكبر محطة في العالم من حيث القدرة المركبة، وتضم 16 وحدة توليد بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون كيلوواط.

وأضافت: إن محطة بايخهتان تُعد جزءاً من ممر الطاقة النظيفة على نهر اليانغتسي، والذي يضم ست محطات كهرومائية عملاقة بإجمالي قدرة نحو 71.7 مليون كيلوواط، ويسهم في نقل الكهرباء من غرب الصين إلى مناطقها الشرقية.

وبحسب الهيئة الوطنية للطاقة، بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الصين نحو 4.01 مليارات كيلوواط بنهاية مايو الماضي، ما يعزز مكانتها كأكبر منتج للكهرباء عالمياً.

يشار إلى أن الصين أعلنت أول أمس الجمعة أن خطتها الخمسية الجديدة لقطاع الطاقة تستهدف أن يأتي نصف إنتاج الكهرباء من مصادر غير أحفورية بحلول عام 2030.