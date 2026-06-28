قلعة دمشق على قائمة الإيسيسكو.. اعتراف جديد بمكانة الحاضرة التاريخية

دمشق-سانا

في الزاوية الشمالية الغربية من دمشق القديمة، وعلى مقربة من مجرى نهر بردى، تقف قلعة دمشق شاهداً حجرياً على طبقات متعاقبة من التاريخ، ومعلماً اختزن في أسواره وأبراجه ذاكرة المدينة العسكرية والسياسية والعمرانية.

وتخصص زاوية نبض التراث في سانا الثقافية هذه المرة مساحتها للحديث عن قلعة دمشق، بعد إدراجها على قائمة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، في خطوة تعيد تسليط الضوء على القيمة الاستثنائية لهذا المعلم، وتؤكد حضور دمشق بوصفها إحدى الحواضر التاريخية الكبرى في الذاكرة العربية والإسلامية.

إدراج يعزز حضور التراث السوري

ويحمل إدراج قلعة دمشق على قائمة الإيسيسكو دلالات تتجاوز الاعتراف بقيمتها الأثرية، إذ يسهم في تعزيز حضورها ضمن برامج الحماية والتوثيق والتعريف، ويؤكد مكانة التراث السوري بوصفه جزءاً أصيلاً من التراث الحضاري الإسلامي والإنساني.

ويأتي هذا الإدراج ضمن الجهود الرامية إلى التعريف بالموروث الحضاري السوري وصونه وإبرازه على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما أن القلعة تمثل نموذجاً مهماً لفنون العمارة العسكرية الإسلامية، وتحمل بين حجارتها شواهد على حضارات ودول تركت بصماتها في تاريخ دمشق.

ضمن نسيج دمشق القديمة

وبيّنت رئيسة دائرة آثار دمشق نور كدالم في تصريح لـ سانا، أن قلعة دمشق تكتسب أهمية إضافية لكونها جزءاً من مدينة دمشق القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” منذ عام 1979، بوصفها أحد أبرز المراكز الحضارية في التاريخ الإنساني.

وأوضحت كدالم أن وجود القلعة داخل النسيج التاريخي للمدينة يشكل عنصراً أساسياً في فهم تطور دمشق العمراني والدفاعي، وعلاقتها بالطرق التجارية والحضارية التي عبرتها على مدى آلاف السنين.

حصن استراتيجي في قلب المدينة

وتقع قلعة دمشق في الزاوية الشمالية الغربية من المدينة القديمة، وتشكل جزءاً أساسياً من نسيجها العمراني، وتشير الدراسات الأثرية والتاريخية المعتمدة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى أن موقعها شهد تحصينات أقدم تعود إلى عصور سابقة، قبل أن تبدأ القلعة الحالية باتخاذ شكلها المعروف خلال العصر السلجوقي في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي.

وشهدت القلعة لاحقاً توسعات وإعادة بناء واسعة خلال العصر الأيوبي، ولا سيما في عهد السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب مطلع القرن الثالث عشر الميلادي، لتغدو واحدة من أبرز القلاع الحربية في المشرق.

عمارة عسكرية إسلامية

ويورد كتاب “قلعة دمشق” للدكتور عبد القادر الريحاوي أن هذا الصرح من النماذج المهمة للعمارة الحربية الإسلامية، إذ بُنيت وفق نظام دفاعي متطور بالنسبة لعصرها، مع الاستفادة من طبيعة الموقع ومجرى المياه المحيط بها.

وتتخذ القلعة شكلاً مستطيلاً تقريباً، وتحيط بها أسوار ضخمة مدعمة بأبراج دفاعية بارزة، وتذكر الدراسات المنشورة من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف وباحثين مختصين بالعمارة الإسلامية، أن القلعة ضمت منظومة متكاملة من الأبراج والممرات والغرف العسكرية والمخازن والمنشآت الخدمية، ما مكنها من أداء دور دفاعي وإداري في آن واحد.

كما تميزت باستخدام الحجر الكلسي والبازلتي في البناء، وبعناصر زخرفية وكتابية توثق مراحل ترميمها وتطويرها في العهود الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

الأيوبيون ومرحلة البناء الكبرى

ويُجمع المؤرخون على أن المرحلة الأهم في تاريخ قلعة دمشق ارتبطت بالعصر الأيوبي، حين أمر الملك العادل بإعادة بنائها بصورة شبه كاملة بين عامي 1203 و1216 ميلادية، مستفيداً من الخبرات الهندسية والعسكرية التي تطورت خلال الحروب الصليبية.

وأسفرت هذه الأعمال عن إنشاء قلعة أكثر متانة واتساعاً، مزودة بأبراج ضخمة وبوابات محصنة ومنشآت داخلية متطورة، ما جعلها إحدى أقوى القلاع في المنطقة خلال تلك المرحلة.

دور سياسي وعسكري

ولم تكن قلعة دمشق منشأة دفاعية فحسب، بل أدت أدواراً سياسية وإدارية في تاريخ المدينة، إذ استخدمت مقراً للحكم في بعض المراحل، واحتضنت حاميات عسكرية ومرافق إدارية، وشهدت أحداثاً مفصلية ارتبطت بتاريخ الدول الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

وخلال الحروب التي تعرضت لها المنطقة، بقيت القلعة أحد مراكز الدفاع عن دمشق، مستفيدة من موقعها داخل المدينة التاريخية ومن تحصيناتها المتقدمة.

قيمة أثرية وعلمية

وتكشف الحفريات والدراسات الأثرية التي أجريت داخل القلعة خلال العقود الماضية عن طبقات عمرانية متعددة توثق مراحل تطور دمشق وتاريخها العسكري والمعماري، وتمنح الباحثين مادة مهمة لفهم التحولات التي عرفتها المدينة عبر العصور.

وبين أسوارها وأبراجها وممراتها الحجرية، تبدو قلعة دمشق أكثر من معلم أثري، فهي ذاكرة عمرانية مفتوحة على تاريخ المدينة، وشاهد على قدرتها على حفظ ملامحها الحضارية رغم تعاقب الأزمنة، ليأتي إدراجها على قائمة الإيسيسكو تأكيداً جديداً لمكانة التراث السوري وضرورة صونه والتعريف به ونقله إلى الأجيال القادمة.