تعاون بين السياحة والطيران المدني لتطوير مهارات الضيافة الجوية والعمليات الأرضية

‏‏دمشق-سانا

بحث مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي مسلم الناعم ومدير إدارة التنمية الإدارية والتدريب في الهيئة العامة للطيران المدني غيث سليمان، سبُل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.
‏وتناول اللقاء الذي عُقد اليوم في مقر الهيئة العامة للطيران المدني، آليات التعاون المشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالي الضيافة الجوية والعمليات الأرضية، وتوحيد الجهود التدريبية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الهيئتين.


‏كما ناقش المجتمعون أهمية تبادل الخبرات، بما يضمن تقديم برامج تطبيقية حديثة وفق أحدث المعايير العالمية في التدريب على خدمات الضيافة الجوية وإجراءات العمليات الأرضية.

وفي ختام اللقاء لفت الطرفان إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لشراكة إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب السياحي والجوي، وفتح آفاق مهمة لتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

‏وفي تصريح لمراسلة سانا لفت الناعم إلى أهمية إعداد برامج تدريبية متكاملة تلبي معايير الجودة والسلامة الدولية، وتسهم في تطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل الجوي، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز تنافسية القطاعين السياحي والطيران على المستويين الوطني والإقليمي.


‏وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لرفع مستوى الكفاءة المهنية في قطاعي السياحة والطيران، بما يواكب التطورات المتسارعة ويضمن تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المسافرين وتعزز مكانة سوريا على الخارطة السياحية والإقليمية.

