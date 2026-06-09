الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية

dji fly ٢٠٢٦٠٥١٥ ١٦٤٨٢٦ 567 1778852918043 photo Copy 1 الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون اليوم الثلاثاء صيفياً عادياً إلى حار نسبياً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية من المطر فوق مرتفعات الحرمون، وبعض المناطق الشمالية الغربية والوسطى، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح، غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50 كم/سا أحياناً، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق20/36

ريف دمشق-القلمون		  17/30

القنيطرة		  18/31

درعا		  19/32

السويداء		  17/31

حمص		  19/32

حماة		  20/37

اللاذقية		  22/27

طرطوس		  20/28

حلب		  20/36

إدلب		  22/30

دير الزور		  22/41

الرقة		  24/37

الحسكة		  24/39
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