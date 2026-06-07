الطوارئ: استجابة لحرائق ناجمة عن سقوط مخلفات حرب في نجها والحرجلة بريف دمشق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن استجابة فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة مساء اليوم الأحد، لبلاغين عن سقوط مخلفات حرب بسبب الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة، في أراض زراعية في كل من نجها والحرجلة بريف دمشق، ما أدى لاندلاع حرائق في محاصيل زراعية.

وأوضحت الوزارة أن الفرق عملت على إخماد الحرائق ووضع إشارات تحذيرية وأخذ إحداثيات الموقعين وإبلاغ الفرق المختصة بإزالة مخلفات الحرب للتعامل معهما بأمان.

وحذرت الوزارة المواطنين من الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث، وعلى عدم لمسه، وترك التعامل معه لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب والبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب.

ودعت المواطنين إلى عدم التجمهر أو الصعود للأسطحة لمراقبة ما يحدث، والاتصال بأرقام الطوارئ في الدفاع المدني السوري عند نشوب حرائق أو وقوع أضرار بشرية أو مادية.

في سياق متصل، ذكر مراسل سانا في درعا أن بقايا صاروخ إيراني اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلي سقطت قرب أحد المنازل السكنية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، دون وقوع أضرار وإصابات بشرية.

ويأتي ذلك في ظل التطورات المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل، حيث أطلقت إيران مساء اليوم عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل.