منتجع جونادا في طرطوس يطلق موسم صيف 2026

طرطوس-سانا



أطلق منتجع جونادا في محافظة طرطوس اليوم الجمعة موسم صيف 2026 خلال فعالية أقيمت على شاطئ البحر، بهدف توفير أجواء ترفيهية وتجارب متنوعة للزوار والعائلات من داخل سوريا وخارجها طوال فصل الصيف.





وأوضح مدير شركة All Season المشغلة للمنتجع رامي رحمون، في تصريح لـ سانا، أن التحضيرات للموسم بدأت منذ العام الماضي، مشيراً إلى أن نتائج الربع الأول من العام الحالي كانت مشجعة وشكلت مؤشراً إيجابياً لانطلاق الموسم الصيفي.





وأضاف رحمون أن محافظة طرطوس تشكل جزءاً مهماً من القطاع السياحي في سوريا، والساحل السوري يعد نقطة جذب رئيسية للسياح والزوار، مؤكداً أن القطاع السياحي يشهد مرحلة تعافٍ متواصلة مع العمل على تعزيز مكانته كوجهة سياحية على مدار العام.



من جهتها، بيّنت إحدى الحاضرات، سلطانة فواز، أن العروض والفعاليات التي تضمنها الافتتاح كانت مميزة وأسهمت في جذب الزوار من داخل البلاد وخارجها، معربة عن أملها في توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل مختلف المحافظات السورية.



وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مائية ونارية وفقرات من الدبكات الشعبية التي أضفت أجواء احتفالية على الفعالية، وسط حضور واسع من الزوار والعائلات.



ويأتي إطلاق الموسم الصيفي في منتجع جونادا ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية على الساحل السوري وتعزيز مكانة طرطوس كوجهة سياحية وترفيهية خلال موسم الصيف.