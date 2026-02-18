261 ألف طالب يعودون إلى مدارسهم في المناطق المحررة حديثاً بدير الزور

دير الزور-سانا

عاد أكثر من 261 ألف طالب إلى مقاعدهم الدراسية في المناطق المحررة حديثاً بمحافظة دير الزور، بعد استكمال تأهيل وترميم 765 مدرسة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تنشيط القطاع التربوي وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل شملت مدارس في مختلف مناطق المحافظة، بما يلبّي الاحتياجات المتزايدة للطلاب ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وأشار حورية إلى توزيع 570 ألف كتاب مدرسي على طلاب مختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى تزويد المدارس بـ 10 آلاف مقعد دراسي جديد، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل الصفوف وتحسين جودة التعليم، ولا سيما في المدارس التي تعرضت لأضرار كبيرة سابقاً.

وبيّن أن خطط الوزارة مستمرة لاستكمال إعادة الإعمار في القطاع التربوي، لافتاً إلى وجود 82 مدرسة مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة بناء شاملة، والعمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الاعتمادات اللازمة وتسريع التنفيذ.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج دعم وتأهيل للمدارس والكوادر التدريسية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة دمج الطلاب في العملية التعليمية وتعزيز الاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية في المحافظة.

وتعرض قطاع التعليم في محافظة دير الزور خلال السنوات الماضية لأضرار واسعة جراء جرائم النظام البائد، ما أدى إلى خروج مئات المدارس عن الخدمة، وتضرر البنية التحتية التعليمية، وانقطاع أعداد كبيرة من الطلاب عن الدراسة.