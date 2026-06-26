محافظ طرطوس يبحث مع “أوتشا” تعزيز التعاون الإنساني والاحتياجات الخدمية في ‏المحافظة

طرطوس-سانا‏

بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون ‏الإنسانية “أوتشا” في سوريا بالإنابة أوسكار تشافيز والوفد المرافق له، واقع العمل ‏الإنساني والخدمي في المحافظة، والاحتياجات الأساسية وأولويات التدخل خلال المرحلة ‏المقبلة.‏

وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المحافظ شدد خلال ‏اللقاء الذي حضره ممثل مديرية التعاون الدولي لؤي حمودة، على ضرورة تعزيز التنسيق ‏والتعاون المشترك مع المنظمات الإنسانية.‏

واستعرض المحافظ، أبرز القطاعات الحيوية التي تتطلب دعماً مكثفاً لتطوير الواقع ‏الخدمي والمعيشي للمحافظة.‏

وكان محافظ طرطوس أحمد الشامي بحث منتصف حزيران الجاري مع وفد من ‏المستثمرين الكويتيين متخصص في قطاعات الطاقة والاتصالات والتطوير العمراني ‏برئاسة محمد صالح المرشد، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص المتاحة ‏في المحافظة.‏