محافظ طرطوس يبحث مع “أوتشا” تعزيز التعاون الإنساني والاحتياجات الخدمية في ‏المحافظة

طرطوس-سانا
بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في سوريا بالإنابة أوسكار تشافيز والوفد المرافق له، واقع العمل الإنساني والخدمي في المحافظة، والاحتياجات الأساسية وأولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المحافظ شدد خلال اللقاء الذي حضره ممثل مديرية التعاون الدولي لؤي حمودة، على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع المنظمات الإنسانية.
واستعرض المحافظ، أبرز القطاعات الحيوية التي تتطلب دعماً مكثفاً لتطوير الواقع الخدمي والمعيشي للمحافظة.
وكان محافظ طرطوس أحمد الشامي بحث منتصف حزيران الجاري مع وفد من المستثمرين الكويتيين متخصص في قطاعات الطاقة والاتصالات والتطوير العمراني برئاسة محمد صالح المرشد، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص المتاحة في المحافظة.