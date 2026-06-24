الموارد المائية بدرعا تضبط حفارتين مخالفتين وتردم بئراً غير مرخصة

درعا-سانا

ضبطت دوريات الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة درعا اليوم الأربعاء، حفارتين مخالفتين وردمت بئراً غير مرخصة، ضمن جهودها لحماية الثروة المائية ومنع الاستجرار غير المشروع للمياه الجوفية.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبد الله لمراسل سانا، أن الحفارتين تم ضبطهما في مدينتي نوى والشيخ مسكين، والبئر قيد الحفر في مدينة الشيخ مسكين، مبيناً أن المديرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وبين عبد الله أن الحفارتين أُدخلتا إلى مرآب المديرية وفق الأصول، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتوصل إلى أصحاب الحفارتين وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة عليهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الرقابة على مصادر المياه الجوفية، والتصدي لأي تعديات أو أعمال حفر مخالفة تهدد استدامة الموارد المائية؛ بما يكفل الحفاظ على المخزون المائي للأجيال القادمة.

ودعا مدير الموارد المائية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات تسهم في استنزاف الموارد المائية أو الإضرار بها.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا نفذت سلسلة من الإجراءات الرقابية في الـ 2 من الشهر الجاري أسفرت عن مصادرة حفارة مخالفة وردم بئر مخالفة على طريق إزرع – الحراك، ومصادرة حفارة مخالفة في مدينة غباغب وإدخالها إلى مرآب الحفارات المخالفة في المديرية، إضافةً إلى ضبط حفارة أخرى في مدينة الحراك، وردم بئر مخالفة في المنطقة بالتنسيق مع منطقة إزرع.