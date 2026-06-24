جولة رقابية ليلية في دير الزور لمتابعة عمل الأفران العاملة في ‏المدينة

دير الزور-سانا
أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور خليل الصالح، ومدير فرع مخابز دير الزور محمد الكُتّاب، جولة رقابية ليلية شملت عدداً من الأفران العاملة في مدينة دير الزور.
وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الجولة هدفت لمتابعة سير عملية إنتاج الخبز والاطلاع على مدى الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، إضافة إلى تقييم جاهزية الأفران لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على قطاع المخابز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويبلغ عدد المخابز العامة في المحافظة 28 مخبزاً استمرت بالعمل في توفير مادة الخبز للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها المحافظة الشهر الماضي جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.