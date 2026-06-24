جولة رقابية ليلية في دير الزور لمتابعة عمل الأفران العاملة في ‏المدينة

دير الزور-سانا‏

أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، برفقة ‏مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور خليل الصالح، ‏ومدير فرع مخابز دير الزور محمد الكُتّاب، جولة رقابية ليلية شملت ‏عدداً من الأفران العاملة في مدينة دير الزور‎.‎

وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن ‏الجولة هدفت لمتابعة سير عملية إنتاج الخبز والاطلاع على مدى ‏الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، إضافة إلى تقييم جاهزية ‏الأفران لتلبية احتياجات المواطنين‎.‎

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على قطاع ‏المخابز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

ويبلغ عدد ‏المخابز العامة في المحافظة 28 مخبزاً استمرت بالعمل في ‏توفير مادة الخبز للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها ‌‏المحافظة الشهر الماضي ‏جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. ‏