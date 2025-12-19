المذهان يهنئ الشعب السوري بإلغاء “قانون قيصر”

باريس-سانا

هنّأ فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” الشعب السّوري برفع” قانون قيصر”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد الطريق لإعادة الإعمار وفتح أبواب الاستثمار.

وقال المذهان في منشور على صفحته في “فيسبوك”: ” تُزال عقبة كبرى أمام الاستثمار وإعادة الإعمار، ويُفتح الطريق لبناء دولة جديدة، حرة وعادلة، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بعد حقبة الدكتاتورية الأسدية التي دمّرت البلاد، وقهرت وقتلت العباد”.

ووصف المذهان الإعلان عن إنهاء” قانون قيصر” بأنه فرحة عظيمة طال انتظارها، وتوجه إلى الحكومة السّورية بالقول: “بانتهاء قانون قيصر.. اليوم يومكم حكومتنا الواعدة “.

والمذهان هو رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق سابقاً، وانشق عن قوات النظام البائد وسرّب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثّق جرائم النظام بحق المعتقلين بعد أن تخفّى لسنوات تحت اسم “قيصر”، وأثارت هذه الصور استنكاراً دولياً أفضى إلى فرض الولايات المتحدة قانون قيصر لمحاسبة النظام على جرائمه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع اليوم قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل ونهائي “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019 بسبب جرائم النظام البائد ضد الشعب السّوري.