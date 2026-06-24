هيئة التخطيط والإحصاء تقيم دورة تدريبية لباحثي الأمن الغذائي في اللاذقية ‏

اللاذقية-سانا

نظمت هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ‏WFP‏ اليوم الأربعاء، دورة ‏تدريبية للفريق الميداني لمسح الأمن الغذائي، في محافظة اللاذقية ضمن سلسلة الدورات المتعلقة ‏بمسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا 2026، “المرحلة العاشرة”.‏

ويشارك في الدورة 16 باحثاً سيتم توزيعهم على 22 ‏ناحية في المحافظة، وتزويدهم ببطاقة تعريفية، إضافة إلى تصريح متعلق بمقابلة الأسر ‏السورية. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من التدريب هو الوصول إلى النتائج المرجوة من المسح، وهي ‏قياس تقييم الأمن الغذائي الموجود لدى الأسر السورية في تحديد الأسر الأكثر هشاشة، ‏والتدخلات المتعلقة بالدولة والمساعدات الإنسانية المقدمة للأسر السورية

وتأتي الدورة التدريبية في إطار خطة الهيئة لتوفير قواعد بيانات حول مستويات الأمن الغذائي ‏للأسر السورية بالتنسيق مع المحافظات السورية، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ‏WFP‏ من ‏خلال تنفيذ مسح “تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا” 2026 المرحلة العاشرة ” للمساعدة ‏في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر.‏