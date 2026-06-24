هيئة التخطيط والإحصاء تقيم دورة تدريبية لباحثي الأمن الغذائي في اللاذقية ‏

اللاذقية-سانا
نظمت هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP اليوم الأربعاء، دورة تدريبية للفريق الميداني لمسح الأمن الغذائي، في محافظة اللاذقية ضمن سلسلة الدورات المتعلقة بمسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا 2026، “المرحلة العاشرة”.
ويشارك في الدورة 16 باحثاً سيتم توزيعهم على 22 ناحية في المحافظة، وتزويدهم ببطاقة تعريفية، إضافة إلى تصريح متعلق بمقابلة الأسر السورية.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من التدريب هو الوصول إلى النتائج المرجوة من المسح، وهي قياس تقييم الأمن الغذائي الموجود لدى الأسر السورية في تحديد الأسر الأكثر هشاشة، والتدخلات المتعلقة بالدولة والمساعدات الإنسانية المقدمة للأسر السورية
وتأتي الدورة التدريبية في إطار خطة الهيئة لتوفير قواعد بيانات حول مستويات الأمن الغذائي للأسر السورية بالتنسيق مع المحافظات السورية، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP من خلال تنفيذ مسح “تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا” 2026 المرحلة العاشرة ” للمساعدة في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر.