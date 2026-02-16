مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين

درعا-سانا

اطّلع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين على أعمال الترميم وإعادة التأهيل الجارية في مركز التنمية الريفية ببلدة غصم في ريف درعا الشرقي، والتي نُفذت بالشراكة مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية.

وبحث الوفد مع المعنيين واقع الوافدين من محافظتي السويداء ودير الزور، واحتياجاتهم الأساسية والعاجلة، وسبل تلبيتها ريثما تتاح لهم العودة الكريمة إلى منازلهم.

وأوضح رئيس مجلس بلدة غصم عبد الرزاق شلش في تصريح لمراسل سانا أن زيارة الوفد هدفت إلى الاطلاع على تقدم أعمال الترميم واستكمال النواقص، إضافة إلى تسجيل احتياجات الوافدين المقيمين في مركز الإيواء.

وبيّن أن أعمال التأهيل شملت إصلاح شبكة الصرف الصحي، وتركيب النوافذ والأبواب والتمديدات الكهربائية والصحية، بما يعيد المبنى إلى جاهزيته الفنية ويؤهله لاستقبال الأنشطة والخدمات.

وطالب عدد من الوافدين بضرورة استمرار دعمهم بالمياه والخبز عبر الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ مبادرات تتعلق بالنظافة والدعم النفسي للتخفيف من معاناتهم.

ويضم مركز التنمية الريفية في بلدة غصم نحو 100 عائلة وافدة من محافظتي السويداء ودير الزور.