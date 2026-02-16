مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين

482A2969 مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين

درعا-سانا

اطّلع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين على أعمال الترميم وإعادة التأهيل الجارية في مركز التنمية الريفية ببلدة غصم في ريف درعا الشرقي، والتي نُفذت بالشراكة مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية.

482A2980 مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين

وبحث الوفد مع المعنيين واقع الوافدين من محافظتي السويداء ودير الزور، واحتياجاتهم الأساسية والعاجلة، وسبل تلبيتها ريثما تتاح لهم العودة الكريمة إلى منازلهم.

وأوضح رئيس مجلس بلدة غصم عبد الرزاق شلش في تصريح لمراسل سانا أن زيارة الوفد هدفت إلى الاطلاع على تقدم أعمال الترميم واستكمال النواقص، إضافة إلى تسجيل احتياجات الوافدين المقيمين في مركز الإيواء.

482A2991 مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين

وبيّن أن أعمال التأهيل شملت إصلاح شبكة الصرف الصحي، وتركيب النوافذ والأبواب والتمديدات الكهربائية والصحية، بما يعيد المبنى إلى جاهزيته الفنية ويؤهله لاستقبال الأنشطة والخدمات.

وطالب عدد من الوافدين بضرورة استمرار دعمهم بالمياه والخبز عبر الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ مبادرات تتعلق بالنظافة والدعم النفسي للتخفيف من معاناتهم.

ويضم مركز التنمية الريفية في بلدة غصم نحو 100 عائلة وافدة من محافظتي السويداء ودير الزور.

482A3040 scaled مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين
٢٠٢٦٠٢١٦ ١٠٢٩١٤ scaled مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين
٢٠٢٦٠٢١٦ ١٠٣٩٥٩ scaled مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين
482A3035 scaled مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين
٢٠٢٦٠٢١٦ ١٠٤٩١٧0 scaled مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين
٢٠٢٦٠٢١٦ ١١٠٩٣٧ scaled مفوضية اللاجئين تطّلع على تأهيل مركز التنمية الريفية في غصم بريف درعا واحتياجات الوافدين
مدير المواصلات الطرقية لـ سانا: إعادة افتتاح جسر الرقة القديم بعد إنجاز أعمال الصيانة
أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام تنطلق اليوم من مطار دمشق الدولي إلى جدة
نقل وحدة الغاز المتنقلة من جباب إلى غرز بريف درعا ‏
القائد الشرع ووزير الخارجية يلتقيان وفداً نسائياً من الجالية السورية في أمريكا
المطبخ الحلبي.. تراث موثّق في أقدم الكتب العربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك