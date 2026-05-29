وزارة الدفاع: استنفار تشكيلات وإدارات معنية لدعم جهود مواجهة ارتفاع منسوب الفرات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السورية استنفار عدد من تشكيلاتها والإدارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، للمساهمة في مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة: إن الوزارة “ستساهم عبر كل الإمكانيات المتاحة بمساعدة الجهات المحلية والوزارات الأخرى في محافظة دير الزور”، مشيرة إلى استمرار وصول الأصول والمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في عمليات الدعم والإسناد.

وأضافت: إن عمليات إخلاء السكان ورفع السواتر الترابية تجري حالياً في عدد من المناطق والقرى بالمحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع المياه.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.